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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı. MSB, çıkan çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15:13 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 15:20 - 19/03/2024 Salı
DHA
Pençe Kilit bölgesine sızma girişimi sonrası bir askerimiz şehit oldu.
Pençe Kilit bölgesine sızma girişimi sonrası bir askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.



#MSB
#Pençe-Kilit operasyonu
#Şehit
31 dakika önce
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