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Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi

Kayseri'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi için alınan evin tapusu törenle teslim edildi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin" dedi.

17:39 . 8/08/2023 Salı
AA
Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi için alınan evin tapusu teslim edildi.

Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi için alınan evin tapusu teslim edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve jandarma desteği ile alınan evin teslimi için valilik makamında tören düzenlendi.


Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, 22 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Doğan'a Allah'tan rahmet diledi.


"Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin"

Çiçek,
"Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin"
ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, katılımcılarla birlikte, şehit ailesine evin tapusunu takdim etti.


Programa, şehidin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir katıldı.

#Pençe-Kilit Operasyonu
#PKK
#Kayseri Valiliği
#Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan
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