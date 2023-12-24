Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Arslan son yolculuğuna uğurlandı: Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Arslan için ikindi namazı sonrası Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Arslan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Arslan ise törene getirilmedi.