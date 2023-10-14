Pençe-Kilit şehidine veda

Musa Esat Kaya.
Pençe-Kilit’ten acı haber. Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesine önceki gün PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit düştü. Şehit askerin Konya’da yaşayan ailesi, acı haberle yasa boğuldu, babaevine dev Türk bayrakları asıldı. Şehit Musa Esat Kaya dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için ikindi namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Gözyaşlarına boğulan şehit yakınlarını askeri yetkililer teselli etti. Şehit askerin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.