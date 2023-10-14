Pençe-Kilit şehidine veda

Konya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu dört kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 37 tabanca, 10 kilo 650 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi.