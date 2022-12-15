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BURSA

Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı: Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Bursalı Şehit Yavuz'un bir süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı ise yürek yaktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı: Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir
Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan 27 yaşındaki Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un acı haberi, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Zerrin-Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Yavuz'un kardeşi Efe Yavuz'un da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için hazırlandığı öğrenildi.

Şehidin babası Sadık Yavuz'un ise emekli astsubay olduğu belirtildi.

KAHREDEN PAYLAŞIM

Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, bir süre önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç'un görüntüsünü, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

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