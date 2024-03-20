Pençe Kilit’te 1 şehit

Ayrıca açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilerek bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan 1 terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde ki terör önlerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" başlığıyla yapılan paylaşımda harekatta sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedefin imha edildiği belirtildi.