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Pençe Kilit’te 1 şehit

Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi’ne sızan teröristler 1 askeri şehit etti. Milli Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmada 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyonlar devam ederken ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

04:00 - 20/03/2024 Wednesday
Güncelleme: 02:05 - 20/03/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Hulusi Elçi.
Hulusi Elçi.

Terör örgütü PKK militanlarının Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi’ne gerçekleştirdiği sızma girişimi sonrası Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit oldu. MSB, çıkan çatışmada 4 askerin yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

6 TERÖRİST ETKİSİZ

Ayrıca açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilerek bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan 1 terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

27 hedef yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde ki terör önlerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" başlığıyla yapılan paylaşımda harekatta sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedefin imha edildiği belirtildi.



#Şehit
#Pençe Kilit
#Operasyon
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