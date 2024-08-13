Pençe-Kilit’te 17 PKK’lı öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’ne gerçekleştirilen hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergilediği belirtildi. Türk askerinin, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir ettiği, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, “Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak” denildi.