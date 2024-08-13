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Pençe-Kilit’te 17 PKK’lı öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ı kapsayan Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’ndeki hava harekatında 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak” denildi.

04:00 - 13/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 02:36 - 13/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’ne gerçekleştirilen hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergilediği belirtildi. Türk askerinin, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir ettiği, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, “Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak” denildi.

GÜRZ-6’DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-6" operasyonunda 1'i ölü 2'si sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya "Ölü ele geçirilen terörist, devletimize meydan okumaya, kahraman jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı” ifadelerini kullandı.



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