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Pençe-Kilit'ten acı haber: 2 şehit

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit-2 Harekatı Bölgesi’nde bölücü terör örgütü PKK militanlarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sırasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke (29) ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak (27) şehit oldu.

04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şehit Mehmet Emre Teke, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mehmet Emre Teke, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitlerin acı haberini alan aileleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.


BABA KIZ SARILIP AĞLADI

Memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlanan Uzman Çavuş Teke (29) için Muğdat Camii’nde tören düzenlendi.Törende, şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ve yakınları, Türk bayrağına sarılı şehit tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile, törene katılanlar tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Baba Davut Teke ile küçük kızının sarılarak gözyaşı dökmesi, törene katılanları duygulandırdı. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındıktan sonra Akbelen Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.


PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Pençe Hareket Bölgesi’nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak’ın(27) şehadet haberi Antalya’nın Aksu ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, Çakmak’ın şehadet haberini, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve o sırada serada çalışan aileye verdi. Ailenin 10 yıl önce Hatay’dan Antalya’ya yerleştiği ifade edildi. Şehidin cenazesi ata toprağı Hatay’a gönderileceği ve Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Ailenin haberin ardından Hatay’a gittiği öğrenildi.


#Pençe Kilit Operasyonu
#şehit
#operasyon
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