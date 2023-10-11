Pençe-Kilit'ten acı haber: 2 şehit

Memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlanan Uzman Çavuş Teke (29) için Muğdat Camii’nde tören düzenlendi.Törende, şehidin babası Davut Teke ile annesi Züleyha Mutlu ve yakınları, Türk bayrağına sarılı şehit tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile, törene katılanlar tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Baba Davut Teke ile küçük kızının sarılarak gözyaşı dökmesi, törene katılanları duygulandırdı. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındıktan sonra Akbelen Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Pençe Hareket Bölgesi’nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak’ın(27) şehadet haberi Antalya’nın Aksu ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, Çakmak’ın şehadet haberini, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve o sırada serada çalışan aileye verdi. Ailenin 10 yıl önce Hatay’dan Antalya’ya yerleştiği ifade edildi. Şehidin cenazesi ata toprağı Hatay’a gönderileceği ve Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Ailenin haberin ardından Hatay’a gittiği öğrenildi.