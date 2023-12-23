Pençe-Kilit'ten acı haber: 3 Şehit

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının, TSK unsurlarına saldırdığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: