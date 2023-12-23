Pençe-Kilit'ten acı haber: 3 Şehit

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının, TSK unsurlarına saldırdığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir." Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.