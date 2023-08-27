Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit’ten acı haber. Harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk (23) ve İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Torun ve Selçuk tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

ANNEDEN PKK’YA LANET

Şehit Erkan Selçuk’un Muş’un Hasköy ilçesinde yaşayan ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Acılı baba Ahmet Selçuk gözyaşlarına boğulurken, şehit annesi Gülsen Selçuk ise Kürtçe ağıtlar yaktı. Terör örgütü PKK’yı lanetleyen acılı anne “Elleri, ayakları kırılsın” diye feryat etti. Ailenin yakınları ve komşuları eve akın ederken, şehidin baba ocağına ise dev Türk bayrağı asıldı.

AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ

8 kardeş ve bekar olduğu öğrenilen şehit asker, vatani görevinin ardından sözleşmeli er olarak orduya girmişti. Şehidin, görevinde henüz 1 yılını bile doldurmadığı öğrenildi. Şehit Sözleşmeli Er Erkan Selçuk’un ağabeyi İzzet Selçuk da Muş Varto’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapıyor. Kardeşinin acı haberini alan ağabeyi, “Vatan sağolsun” dedi.

Geride gözü yaşlı bir eş ve çocuk bıraktı

Evli ve bir çocuk babası olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun’un şehadet haberi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyünde yaşayan ailesini yasa boğdu. Haberin ardından ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babasının 2021’de vefat ettiği öğrenildi. Torun’un naaşı bugün Kadirli ilçesinde ardından toprağa verilecek.







