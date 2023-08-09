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Pençe Kilit'ten acı haber: Operasyon bölgesinde dört asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu dört askerin şehit olduğunu bildirdi.

19:43 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ kurtarılamadı. Operasyonda şehit sayısı 4'e yükseldi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.





#Milli Savunma Bakanlığı
#Şehit
#Asker
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