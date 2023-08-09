Pençe Kilit'ten acı haber: Operasyon bölgesinde üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.
Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
YARALANAN ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU
Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.