|
Gündem

Pençe komutanı kalbine yenildi

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

04:00 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:23 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Osman Ayan
Osman Ayan

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Yavuz Güney

Ordulu şehide veda

Diyarbakır Silvan’da görev yaptığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndaki silah kazası sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Göz yaşlarının sel olduğu törende, şehidin eşi Şehnaz ile anne-babası güçlükle ayakta durabildi. Şehidin her şeyden habersiz 5 ve 2 yaşlarındaki iki oğlu ise babalarına son kez veda etti.



#Şehit
#kalp krizi
#MSB
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...