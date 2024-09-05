Pençe komutanı kalbine yenildi

Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Ordulu şehide veda
Diyarbakır Silvan’da görev yaptığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndaki silah kazası sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney için memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Göz yaşlarının sel olduğu törende, şehidin eşi Şehnaz ile anne-babası güçlükle ayakta durabildi. Şehidin her şeyden habersiz 5 ve 2 yaşlarındaki iki oğlu ise babalarına son kez veda etti.