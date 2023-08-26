Pençe şehidine veda: Yarın doğum günüydü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir (31) son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Demir için memleketi Ordu’da dün cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracından alınıp tören alanına getirildi. Akkuş ilçesindeki törende şehit yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Şehidin babası İsa, annesi Hatun, eşi Sultan ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Şehit eşinin özel harekat polisi olduğu ve Elazığ’da görev yaptığı öğrenildi. Acılı kadın, eşini sonsuzluğa uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen şehit asker, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.