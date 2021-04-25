Pençe-Şimşek harekatı bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Şehit ateşi Samsun'a düştü

Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın acı haberi, İstanbul Bağcılar’da yaşayan ailesine verildi.

Şehit askerin cenazesi, yarın memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları

TSK, Pençe harekatlarının devam ettiği Irak kuzeyinde odak noktası Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine yönelik kara ve hava harekatı başlattı.

Harekat, bölgeden İHA/SİHA, keşif uçakları, keşif gözetleme sistemleri ve yerel kaynaklardan elde edilen; eylem ve saldırı amacıyla çok sayıda teröristin Kandil’den Avaşin, Basyan, Zap bölgelerine gönderildiği, PKK’lı teröristlerin sızma ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine başlatıldı. Yaklaşık 2 aylık izleme/takip ve planlamaların ardından önceki akşam düğmeye basılmıştı.

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