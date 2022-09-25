Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Terörist neredeyse hedef orası!
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/i48FbHHWfV
Terörist neredeyse hedef orası!