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ANKARA

Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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