Pendik teknoloji üssü olacak

İstanbul Pendik’teki aday ve proje tanıtım toplantısına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, en büyük teknoparkın, Türkiye’nin ikinci büyük hastanesinin ve üçüncü büyük yat limanının Pendik’te olduğunu belirterek ilçe halkına Teknoloji Merkezinin müjdesini verdi:

60 BİN GENCE İŞ KAPISI

“Pendik’e çok önemli bir projeyi açıklıyorum. Pendik Teknoloji Merkezi kurulacak. Her türlü araştırma, geliştirme çalışmaları, yeni ürünler, teknolojik ürünler burada yapılacak. Birinin atığı, diğerinin hammaddesi olacak. Bu merkez hem Türkiye’ye hem de İstanbul’a büyük değer katacak, 60 bin gencimize iş kapısı olacak.”

ÜCRETSİZ AKTARMA

Anadolu Yakası’nın en büyük fuar ve kongre merkezini de Pendik’e kuracaklarını kaydeden Yıldırım, 5 yıl içinde raylı sistemin toplu taşımadaki payının yüzde 48’e çıkacağını, Kadıköy-Tavşantepe Metrosunun Pendik’ten geçip Tuzla’ya gideceğini söyledi. Yıldırım, aktarma merkezleriyle metrodan inen İstanbulluların vapur ya da deniz motorlarına ücretsiz aktarma yapabileceğini kaydetti.

BİSİKLET YOLU VE OTOPARK

Pendik’e 15 kilometre ilave bisiklet yolu, 10 bin 500 araç kapasiteli yeni otopark ve kültür merkezi yapılacağını açıklayan Yıldırım, “Pendik’te kurulacak yeni bir üniversite var. Türk-Japon Üniversitesi ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Gazi Paşa’da esnaf turu

Seçim çalışmalarını Pendik’te sürdüren Binali Yıldırım, Gazi Paşa Caddesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara kestane, simit ve döner ikram eden Yıldırım, durakta bir dolmuşun direksiyonuna oturup şoförlerle sohbet etti. Tekstil fabrikasında işçilerle yemek yiyen Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığı’na geçti.