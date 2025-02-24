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Pendik'te 4 katlı bina tahliye edildi

Pendik'te 4 katlı bina tahliye edildi

10:4924/02/2025, Pazartesi
DHA
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Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binanın duvarlarından ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi.

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde yoldan geçen bir kişinin 4 katlı binanın duvarlarından ses geldiğini söylemesi üzerine ekiplere haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 4 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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#İstanbul
#Pendik
#AFAD

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