Pendik’te asfalt çalışmaları hızlandı

İlçe genelinde asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi, 7 ayrı ekiple 7 ayrı bölgede çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar 130 bin ton asfalt serimi (yama dahil) hedefleniyor. Pendik Belediyesi ekipleri hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.Belediye ekipleri Çınardere Mahallesi’nden Ahmet Yesevi Mahallesi’ne ilçe genelinde 7 ayrı ekiple 7 ayrı bölgede çalışıyor. Asfalt robotuyla kısa sürede gerçekleştirilen yama çalışmasıyla özellikle ara sokaklar daha konforlu hale getiriliyor. Belediye ekiplerinin asfalt serim ve yama çalışması hava şartları müsaade ettiği sürece bu yıl sonuna kadar devam edecek.