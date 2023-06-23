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Pendik’te hediye kurban kampanyası

Pendik Belediyesi’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren ihtiyaç sahiplerine et ikram edecek.

04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Pendik’te “Hediye Et Kampanyası”

Pendik’te “Hediye Et Kampanyası”

“Hediye Et Kampanyası” kapsamında Pendik Belediyesi’nden sosyal yardım alan ailelere kurban eti ikram edilecek. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilecek kampanya bayram boyunca devam edecek. Belediye ekipleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kurban etlerini teslim verecek. Pendik Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik her yıl düzenlediği Hediye Et Kampanyası hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Et bağışlamak isteyen hayırseverler 444 81 80 numaralı iletişim merkezini arayarak kayıt oluşturabilir.



#Pendik Belediyesi
#Kurban Bayramı
#Hediye Et Kampanyası
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