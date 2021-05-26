Pendik’te istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Şeyhli Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde inşaat alanında kepçenin temel çalışması sırasında göçme meydana geldi. Çalışma yapılan alanın yanında bulunan bir apartmanın bahçe duvarı ile bahçedeki ağaçlar, temel çukuruna devrildi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 5 katlı apartmanın giriş kısmında yaşanmasından dolayı zabıta ve polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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Binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri binaya giriş ve çıkışı durdurdu. Apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Öte yandan binanın boşaltılmasından dolayı gidecek yeri olmayan vatandaşlar için kalacak yerler tahsis edildi.

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DHA

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"Her şey bir anda oldu"

Çökme sonrası tahliye edilen binada yaşayan Tolga Altınöz isimli vatandaş, "Burası normalde inşaat alanıydı. Yaklaşık 1 haftadır çalışmalar devam ediyordu. Yan tarafında bulunan binanın duvarına doğru sanırım bir işlem yaptıkları esnada bir zorla olmuş ve çökme meydana gelmiş. Ben de bu binada oturuyorum. Tahliye işlemi oldu. Pandemi sürecinde birçoğumuz evden çalışıyorduk. Şu an ne olacak bilemiyoruz. Mağdur olduk, üzgünüz" diye konuştu.