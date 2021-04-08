Üsküdar’da bir evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Üsküdar, Bulgurlu Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan ve içinde bir vatandaşın oturduğu öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonrası balkonun yarısı havada durunca vatandaşlar, demir ve beton çubuklarla destek verdi.



Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda incelemenin ardından binanın demirlerinin çürüdüğü gözlemlendi ve binanın boşaltılmasına karar verildi.

Şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı.

DEMİRLER TEL GİBİ

Sitenin yanındaki nalbur dükkanının sahibi Şakir Hikmetoğlu "Sabah beşte kendi kendine çökmüş bina. Yani balkon çökmüş, tabi daire dolu ama balkonda kimse olmadığı için bir şey olmamış. Zaten demirler ince, ben gidip kendim gördüm. Yani sekizlik demir olmuş ikili üçlü demir, tel gibi. Yirmi, yirmi beş senelik binalar. Deniz kumu falan kullanmış hepsi" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon çöktü

FOTOĞRAF 8 Ambarlı Mahallesi’ndeki son olay 7 Şubat pazar günü Martı Sokak’ta saat 06.30 sıralarında 4 katlı binada meydana geldi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan, alt tarafında 3 dükkan bulunan 9 daireli binanın 3’üncü katındaki balkonlardan biri kendiliğinden büyük gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olay üzerine Avcılar Belediyesi’ne haber verildi. Gelen ekipler, binada bulunanları tahliye ederek, etrafına güvenlik bariyeri yerleştirdi. Binada oturan aileler yakınlarının yanına giderek yerleşirken, gidecek yerleri bulunmayan ‘Sude’ ailesinin 5 ferdi, Avcılar Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir otele geçici olarak yerleştirildi. BİNA SAKİNLERİ ANLAŞAMAMIŞ <br> <br> Bu binada iş yeri bulunan Hüseyin Karatay, “Burası, 40 yıllık bina. Belediye gelip girişi yasakladı. Herkes gibi kentsel dönüşüm istiyoruz. Bina şu anda boş, oturum izni yok. Yaşanmıyor... Bugün balkon çöktü, yarın bina çökebilir. Allah’tan yaralımız yok. Bina sakinleri anlaşamadığı için kentsel dönüşüme gidilememişti” dedi. DAHA ÖNCE ÇÖKEN BİNALAR Avcılar’da 11 Ekim 2020'de Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak’taki 5 katlı binanın balkonu çökmüş, iki araçta hasar meydana gelmişti. 15 Aralık 2020’de de Merkez Mahallesi Demir Sokak’ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın üstten iki balkonu demirleri sökülürken gürültü ile çökmüş, 2 işçi ağır yaralanmıştı. Mühürlenen bu bina geçen ay yıktırılmıştı. Avcılar’da balkon çöktü, bina tahliye edildi Büyük bir gürültüyle çöktü: Son dört ayda üçüncü kez yaşandı Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın balkonu büyük gürültü ile çöktü, binada oturanlar tahliye edildi. İlçede geçen Ekim ayından bu yana 3 ayrı binanın balkonları kendiliğinden çökmüş oldu.

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Video: 24 kişinin üstünde bulunduğu balkon böyle çöktü