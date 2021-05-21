Gündem Beykozda istinat duvarı çöktü Üç apartman tahliye edildi
İSTANBUL

Beykoz’da istinat duvarı çöktü: Üç apartman tahliye edildi

Beykoz’da yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü. Faciadan dönülen olay sonrası üç apartman tahliye edildi.

Haber Merkezi İHA
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: Üç apartman tahliye edildi
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, İstanbul Beykoz Kanlıca Mahallesi Rumeli Çıkmazı Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Güvenlik önlemi alındı

Gürültü üzerine bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. Yaşanan olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İHA

İstinat duvarı çöktü: 7 bina boşaltıldı
GÜNDEM
İstinat duvarı çöktü: 7 bina boşaltıldı

İstinat duvarının çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının çökmesi sonrası üç apartman tahliye edildi.

Öte yandan olay sonrası elektrik ve doğalgaz ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü
GÜNDEM
Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü


İstinat duvarı çöktü bina sakinleri deprem zannedip kendini sokağa attı
FOTOĞRAF 20
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Olay saat 01.30'da Sakarya Mahallesi, Orhangazi Sokak'ta meydana geldi.
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Eğim nedeniyle 3 katlı bina ile 5 katlı binanın arasında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü.
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Çöken duvar 3 katlı binada hasara neden oldu. Çökme nedeniyle bina sakinleri kendilerini sokağa attı.
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. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çekmenin yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekti.
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Çökme sırasında 3 katlı binanın ikinci katında oturan üniversite öğrencisi Işıl Sıpçık yaşananları anlattı. Sıpçık, “Daha önceden bir kırık vardı orada. Babam belediyeye, zabıtaya ulaşabileceğimiz her yere zaten şikayet etmişti. Ama gerekeni yapmadılar. Ben ders çalışıyordum gecenin bir vakti. Birden bire gürültüleri duydum. Kafamı kaldırdığımda bütün beton odamın içindeydi. Balkonum zaten beton dolu. Odam şu anda beton dolu. Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları, yaşamıyor olacaktım. Yatağımın üzerine geldi beton parçaları. Geçen sene geldiler, yapacağız dediler ama yapmadılar şeklinde konuştu.
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Çökme esnasında uykusunda olan apartman sakini Mehmet Karakurt ise, “Bir gürültü, bir patırtı deprem oluyor zannettik, fırladık yataklarımızdan, baktık ki arka duvar komple aşağı iniyor. Yan duvar komple çöktü aşağıya. Binanın altı resmen boşaldı. Allahtan hava kuru, yağmur yağmıyor. Yoksa bina komple çökmüştü haliyle. Ben binanın son katında oturuyorum. Binayı komple boşalttık. Ama üstte tehlike yaşanan binada hala oturuluyor. Hiç kimse durumun ciddiyetinin farkında değil, görüyorsunuz ortada kimse yok. Saatlerdir sokaktayız diye konuştu.
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Çökmenin ardından olay yerine gelen Zabıta ekipleri ve belediye yetkilileri olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.
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İstinat duvarı çöktü bina sakinleri deprem zannedip kendini sokağa attı
İstanbul Eyüpsultan'da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar.
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