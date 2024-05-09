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Pendik'te kadına şiddet: Çocuğunun yanında tekme tokat saldırıya uğradı

Pendik'te bir kadın çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.

17:33 - 9/05/2024 Perşembe
DHA
Pendik'te kadına şiddet kamerada
Pendik'te kadına şiddet kamerada

Olay, Velibaba Mahallesi'nde bulunan site içerisinde 16 Nisan Salı günü meydana geldi. Aynı sitede oturan bir kadın ile komşusu olduğu öğrenilen bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kadının adamı itmesi ile kavgaya dönüşen olayda, kadın çocuğunun yanında aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.

Korkudan elleriyle yüzünü kapattı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın ve çocuğun sitenin merdivenlerinden aşağı indiği görülüyor. Merdivenin sonunda bulunan site sakini ile kadın arasında çıkan tartışmanın ardından kadının, adamı ittiği görülüyor. Kadının itmesiyle sinirlenen adam tekme ve yumruklarla kadına saldırıyor. Yere düşen kadının saçından tutan komşu, kadını bir süre yerde sürüklüyor. Kadının yardımına ise sitede oturan diğer vatandaşlar yetişiyor. Olay anında kadının yanında bulunan çocuğun ise, elleriyle yüzünü kapattığı görülüyor.




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