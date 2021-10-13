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İSTANBUL

Pendik’te kurslar yoğun ilgi gördü

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitimi Merkezi (PESEM) kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem faaliyetlerine başladı. El sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman dallarında verilen kurslara ilgi yoğun oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendik’te kurslar yoğun ilgi gördü ​
Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşecek.

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitimi Merkezi (PESEM) kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem faaliyetlerine başladı. El sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman dallarında verilen kurslara ilgi yoğun oldu. 25 branşta toplamda 2 bin kişi belediyeye ait kültür merkezlerinde eğitim almaya başladı. Bu dönem kurslara seramik, kanun ve kaligrafi dalları da eklendi.

  • Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşecek. Kurslar mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.
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