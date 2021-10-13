Pendik’te kurslar yoğun ilgi gördü ​

Pendik Sanat ve Mesleki Eğitimi Merkezi (PESEM) kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem faaliyetlerine başladı. El sanatları, görsel sanatlar ve enstrüman dallarında verilen kurslara ilgi yoğun oldu. 25 branşta toplamda 2 bin kişi belediyeye ait kültür merkezlerinde eğitim almaya başladı. Bu dönem kurslara seramik, kanun ve kaligrafi dalları da eklendi.
- Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşecek. Kurslar mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.