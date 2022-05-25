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İSTANBUL

Pendik’te lösemili çocuklardan anlamlı sergi

Dünya Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle “Renklerin Şifası” adlı sergi düzenlendi. Hat, ebru, akrilik, pastel boya çalışmalarından oluşan serginin açılışı Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendik’te lösemili çocuklardan anlamlı sergi
Sergide lösemili çocukların bir sene boyunca hastane yatışlarında yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Dünya Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle “Renklerin Şifası” adlı sergi düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sergide lösemili çocukların bir sene boyunca hastane yatışlarında yaptıkları çalışmalar yer aldı. Hat, ebru, akrilik, pastel boya çalışmalarından oluşan serginin açılışı Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla gerçekleşti. Çocuk hastalarla sohbet eden Başkan Ahmet Cin, sergiyi birlikte gezerek gayretli çalışmalarından ötürü çocukları tebrik edip, bundan sonraki hayatlarında sıhhatli ömürler temennisinde bulundu.

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