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Gündem Pendikteki bir ormanda çuval çuval soğan bulundu
İSTANBUL

Pendik’teki bir ormanda çuval çuval soğan bulundu

Pendik’te bulunan ormanlık alana çuvallar içerisinde soğanlar atılmış halde bulundu. Orman içerisindeki toprak yolun kenarına atılan soğanların bazıları köylüler tarafından götürüldü. Ormanlık alanda bulunan soğanlar ise çürümeye başladı.

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Haber Merkezi İHA
Pendik’teki bir ormanda çuval çuval soğan bulundu
Götürülmeyen çuval çuval soğanlar ise çürümeye terk edildi.

İstanbul Pendik Kurna Köy’de bulunan ormanlık alana çuvallarla atılmış halde çürümeye terk edilmiş soğanlar bulundu. İddiaya göre, pahalıya satmak için stok yapan satıcıların soğanların filizlenmesi üzerine soğanları ormanlık alana attıkları belirtildi.

İHA

Ormanlık alana atılan ve 50 kilogramlık çuvallar içerisinde bulunan soğanların bazıları köylüler tarafından götürüldü.


İHA

Götürülmeyen çuval çuval soğanlar ise çürümeye terk edildi. Satılmayarak Soğanların ormanlık alana atılmasına köylüler tepki gösterdi.


İHA

Götürülmeyen çuval çuval soğanlar ise çürümeye terk edildi. Satılmayarak Soğanların ormanlık alana atılmasına köylüler tepki gösterdi.


İHA

Kurna Köy sakinlerinden Celal Yıldırım, “Mühim olan bunu atacağına ucuza vermek 10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin. Hem milli olarak bir zarar yaşamayız hem de vatandaş uygun fiyatla almış olur. Bu insanlık dışı bir durum, atanı sahibini görsem gırtlağını sıkarım. Bu çok acı bir durum.


İHA


Ben geçen gün kilosunu 9 TL ye soğan aldım yazık günah değil mi, atmanın ne kıymeti var, malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar. Şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu şu vaziyeti görünce bunu yapana insan diyemem. Bedavaya değil en azından 1,2 TL’ye versen köylüye, köylü bunu değerlendirir nasıl alır 2 TL’ye soğanı diker çoğaltır” dedi.

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