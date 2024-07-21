Perdeler depremzede çocuklar için açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 10 gün sonra, yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin konutumuzu süratle tamamlayacağız. Her ay böyle 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayacağız" dedi.