Perdeler depremzede çocuklar için açıldı

Bu kapsamda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde gezici tiyatrolar oluşturarak depremzede çocuklara moral oldu. Bölgede 8 çocuk oyunu sergilendi.
KAMYON SAHNE 33 İLÇEDE
Devlet Tiyatrolarının kamyon sahnesi Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki 33 ilçede 61 kez perdelerini çocuklar için açtı. Oyunları 21 bin 78 çocuk izledi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de depremlerden etkilenen illerdeki depremzede çocuklara yönelik 45 adet çocuk oyunu sahneleyerek 2 binin üzerinde çocuğa ulaştı.
200 BİN ÇOCUK SİNEMAYLA BULUŞTU
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulan raporda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede çocuklara sunulan imkanlar anlatıldı. Rapora göre, Sinema Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' projesi kapsamında 'Sinema tırı' ile ilçelerde 200 binden fazla çocuk sinemayla buluşturuldu.