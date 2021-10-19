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İSTANBUL

Personelden beyin fırtınası

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzen-lenen programda, belediye personeli içerisinden fikirlerini paylaşmak isteyenler için 9 grup oluşturuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Personelden beyin fırtınası
Programda, belediye personeli içerisinden fikirlerini paylaşmak isteyenler için 9 grup oluşturuldu.

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzen-lenen programda, belediye personeli içerisinden fikirlerini paylaşmak isteyenler için 9 grup oluşturuldu. 6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi aralarında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ardından da fikirler üzerinde konuşarak etki gücü yüksek, inovatif ve teknoloji odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardılar.

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İki gün süren yoğun bir temponun ardından üretilen projeler, jüri üyeleri ve diğer katılımcıların değerlendirmelerine sunuldu. Başkan Yardımcıları Av. Mehmet Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif Görentaş ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’tan oluşan jürinin ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda, proje fikirleri arasından en iyiler belirlendi.

Buna göre, İbn-i Haldun isimli grup “Şeffaf Yönetim ve Hakediş Sistemi” isimli projesiyle birinci, Farabi grubu “Sıfır Atık Akademisi” projesiyle ikinci, Piri Reis grubu ise “Akıllı Yaşam Noktası” projesiyle üçüncü oldu.

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