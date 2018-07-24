Gündem Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı
POLİTİKA

Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri sebebi ile soruşturma başlattı.

Haber Merkezi IHA
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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