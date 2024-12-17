Peşaver şehitlerine anma

“Terörizmden bahsederken şunu unutmamamız lazım bizim tüm kardeşlerimiz de birçok terörist eylemlere maruz kaldılar son 10 yıl boyunca. En son Türkiye’de TUSAŞ’ta bir terör olayı meydana geldi. Biz Türk kardeşlerimize terörizme karşı olan bu savaşlarında yardım etmek için kararlıyız”