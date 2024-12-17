Peşaver şehitlerine anma

16 Aralık 2014’de APS Peşaver Okulu’na düzenlenen saldırıda 149 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti.
Pakistan’da Peşaver’de 2014 yılında yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 149 öğrenci ve öğretmen başkentte anıldı. Anma kapsamında Keçiören'de bulunan Peşaver Şehitlik Anıtına çelenk bırakıldı.
Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan anma programı Kur’an tilaveti ile devam etti.
Anma töreninde konuşan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, terörizmin ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Cüneyd,
” Gazze’de gerçekleştirilen devlet terörünü de hiçbir zaman unutamayız. Orada 50 bin kişi hayatını kaybetti bunların çoğunluğu kadın ve çocuktu” d
edi.
TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA
TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA
Cüneyd,
“Orada gerçekleştirilen terör eylemi sadece Pakistan’a karşı yapılmadı bütün insanlığa karşı yapıldı. Orada şehit edilen 144 çocuğumuz şimdi terörizme karşı olan savaşın bir sembolü haline geldi. O zamandan beri her yıl burada toplanıyoruz”
şeklinde konuştu. Cüneyd,
“Terörizmden bahsederken şunu unutmamamız lazım bizim tüm kardeşlerimiz de birçok terörist eylemlere maruz kaldılar son 10 yıl boyunca. En son Türkiye’de TUSAŞ’ta bir terör olayı meydana geldi. Biz Türk kardeşlerimize terörizme karşı olan bu savaşlarında yardım etmek için kararlıyız”
dedi.
16 Aralık 2014’de APS Peşaver Okulu’na düzenlenen saldırıda 149 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetmişti. Anma programında Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Atilla Zorlu da hazır bulundu.
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