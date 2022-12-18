Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay'a soruşturma

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.

Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün” karşılığını verdi.

9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı.

Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti.

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