Gündem Peygamber Efendimize hakaret eden Uğur Kutaya soruşturma
İSTANBUL

Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay'a soruşturma

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Peygamber Efendimize hakaret eden Uğur Kutaya soruşturma
Uğur Kutay.

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.

Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün” karşılığını verdi.

9 Aralık Cuma günü olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı.

Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti.

Rezil herif: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti
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Rezil herif: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti

İlahiyatçı İhsan Şenocak, BirGün yazarı Uğur Kutay'a bildiri yayınladı
OYNAT 00:48
İlahiyatçı İhsan Şenocak, BirGün yazarı Uğur Kutay'a bildiri yayınladı
İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak, Hz. Peygamber'e hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay'a karşı bildiri yayınladı. Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki derste müfredat dışına çıkarak Peygamberimize (sav) hakaret ve hadislerle alay etmişti. Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün' karşılığını verdi. Kutay'ın soruşturması hala tamamlanmadı.
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