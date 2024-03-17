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Pikap bulundu işçiler yok

Erzincan İliç’te 9 işçinin kayıp olduğu maden sahasındaki kayan toprağı tahliye sırasında çalışanların kullandığı bir kamyonet bulundu. Aranan işçilere ait bir bulguya ise henüz rastlanmadı.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:08 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kayıp işçilere ait bulguya rastlanmadı.
Kayıp işçilere ait bulguya rastlanmadı.

Erzincan İliç'te toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolduğu maden sahasında toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı. 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasının ardından 9 maden işçisinin kayıp olduğu bölgede, toprak tahliye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İş makineleriyle yüzlerce ton toprağı tahliye etmeye çalışan ekipler, bir pikaba ulaştı. Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.


#Erzincan
#maden
#toprak tahliyesi
4 saat önce
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