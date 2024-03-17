Pikap bulundu işçiler yok

Erzincan İliç'te toprak kayması sonucu 9 işçinin kaybolduğu maden sahasında toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı. 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasının ardından 9 maden işçisinin kayıp olduğu bölgede, toprak tahliye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İş makineleriyle yüzlerce ton toprağı tahliye etmeye çalışan ekipler, bir pikaba ulaştı. Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kayıp işçilere ait bulguya rastlanmadı.
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4 saat önce