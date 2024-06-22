Pilates ve diyetle 6 kilo verdi

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 4 yaşındaki kedi Şiraz, egzersiz ve diyetle 6 kilo verdi. Şiraz, pilates, koşu bandı ve yüzme ile 3,5 kiloya düştü. Kısırlaştırıldıktan sonra zamanla aşırı kilo alan ve obeziteye yakalanan Şiraz, 4 yaşındayken 10 kiloya yaklaştı. Sahibi Beyza Dikkatli, Şiraz’ın kilo aldığını fark ederek onu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Dikkatli’nin Şiraz’ı götürmesinin ardından kilo verme süreci başladı. Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı. Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.

Şiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti. Denli, “Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Kilo aldıkça aslında bir kısır döngüye girdik, zaten minimal olan hareketleri iyice yok oldu. Dolayısıyla kilo artışı birazcık hızlı oldu. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük” diye konuştu. ASİ BİR KEDİ Şiraz’ın haftanın beş günü egzersiz yaptığını belirten Denli, şunları söyledi: “2-3 gün yüzdük. Şu anki kilomuz ideal. Şiraz biraz problemli bir öğrenci, asosyal bir kedi, biraz da asi. Biraz kavgalarımız oldu, daha sonrasında alıştı. İlk etapta tedirgin oluyorlar, öğrenip alışınca bunu oyun haline getiriyorlar. Sonunda da başarılı bir öğrenci oldu, Şiraz'ı bugün mezun ediyoruz. Ailesi beslenmesine dikkat etmezse, hareket kısıtlılığı başlarsa tekrar kilo alabilir, bunun için de kontrollerimiz ara ara devam edecek.”