Pile Yolu’na parsel oyunu

Kıbrıs’ta ağustos ayında KKTC’nin ara bölgedeki Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile köyüne yaptığı yol çalışmasının önünü kesen BM Barış Gücü, krizin çözümünde de Rum yanlısı adımlar atmaya devam ediyor. Pile-Yiğitler yolunda şimdi de ‘parselasyon krizi’ yaşanıyor. Pile Türklerinin KKTC’ye geçişini sağlayacak yolun 7.5 kilometresi tamamlanırken, ara bölgede yer alan 4 kilometrelik bölüm için parselasyon sorunu çıktı. Türk askerinin bölgeye sevki üzerine geri adım atan Rumların girişimine ses çıkarmayan Barış Gücü de BM’ye şikayet edildi. Bölgedeki kaynaklar Rumların engellemeye devam etmesi durumunda Türk askerinin bölgeye gireceğini belirtiyor.