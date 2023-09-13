Pile’de ‘yol’a devam: Yapıma yeniden başlandı

Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle hazırlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi önceki gün (11 Eylül) saat 15.30’de yeniden işlemeye başladı. 11 kilometrelik yolun, 1,5 kilometresinde dolgu çalışmasının ardından asfalt dökülmüştü. Ekipler ara bölgeye kadar olan kısmın dolgu çalışmasını yaptıktan sonra asfalt dökecek.





BM SESSİZ

Yol çalışması BM’nin kontrolündeki ara bölgeye kadar ilerleyecek. İki hafta sonra ara bölgeye ulaştığında BM’nin ve Rum tarafının engelleme çabasına girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. Kaynaklar, BM’nin şu an için Rum tarafı ile karşı karşıya gelmemek için sessizliğini koruduğunu belirtiyor. Ancak yol çalışması ara bölgeye geldiğinde BM’nin KKTC ya da GKRY lehine mecburen sessizliğini bozması gerektiği vurgulanıyor. KKTC tarafı ise her ne olursa olsun yolu tamamlamakta kararlı.





TÜRK VARLIĞINA İNKAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) anlaşma sağlanamadığını açıklarken BM sessizliğini koruyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, anlaşma sağlanamamasının nedeni Rum tarafının hem Rumların hem de Türklerin yaşadığı Pile’nin de içinde bulunduğu ve ada toprağının yüzde 3’ünü oluşturan ara bölgedeki Türk varlığını kabul etmemesi. KKTC ise Pile ve ara bölgenin iki taraf arasında BM kontrolündeki tampon bölge olduğunu vurguluyor. Yol inşaatına BM Barış Gücü’nün ağustos ayında müdahalesi krize neden olmuştu.



