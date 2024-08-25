Pirireis Mavi Vatan’a açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir” dedi. Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı. Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını kaydeden Erdoğan, “Mavi Vatan'a ‘masal’ diyen bedhahlara aldırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

KRİTİK ÖNEMİ HAİZ

Buradaki konuşmasında, tersane komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızın hizmete alınacağını bildiren Erdoğan, şunları söyledi: "Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor, ilaveten iki, üç, dört numaralı akaryakıt gemileri ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

MÜBAREK KANLARINA BORÇLUYUZ

Kahraman ecdadın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve hak ettiği yerlere getirmek için mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içerisinde yaşamak için hem Mavi Vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz."

BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER

"Bugün burada olduğu gibi, Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz."

2029'A KADAR HİZMETE ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın stratejik unsurlarının başında denizaltıların geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Pirireis denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis denizaltını da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydınreis'in, beşinci denizaltımız Seydialireis'in ve altıncı denizaltımız Selmanreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız."

SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ

Yeni tip denizaltı projesinin sözleşmenin ötesinde bir muhteviyata sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu projemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip, inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN Projemizle ilgili çalışmalarımız da kendi mecrasında ilerliyor."

Bunlar sadece birer başlangıç

Mavi Vatan'a ‘masal’ diyen behahlara aldırmadan, emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz biliyoruz ki tüm bunlar sadece birer başlangıçtır. Türkiye çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahiptir. Karşılaştığımız nice ambargoya rağmen elde ettiğimiz neticeler inancın, azmin ve gayretin neleri başarabileceğini hepimize göstermiştir. Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yorulmadan, kesinlikle geri adım atmadan, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Tüm bu faaliyetlerimizde temel hedeflerimiz güçlü ve tam bağımsız bir savunma politikası, güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayiidir. Ülkemizin kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak vakit ve nakit kaybına mahal vermeden inşallah savunma sanayiindeki hedeflerimize ulaşacağız."

Kademeli hava savunması

Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu imkan ve kabiliyetlere erişebilmesi için Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde aldıkları kararlarla çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Milli Hücumbot, Yeni Tip Mayın Avlama Gemisi, İstif Sınıfı Fırkateyn, Açık Deniz Karakol Gemisi, Yeni Tip Çıkarma Aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Ayrıca Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisi’nin dizayn çalışmaları sürüyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda inşasına başlanacak TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’yle ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.”

Mersin'e de tersane

Türkiye’nin tersane altyapısını güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Erdoğan şunları dile getirdi: "İleride inşallah Mersin'de de bir tersanemiz olacak. İstanbul ve Gölcük tersanelerimize ilaveten Ege ve Akdeniz kıyılarımızda da Mavi Vatan'ın muhafızlarının her türlü bakım onarımını yapabileceğiz. Denizlere hakim olan cihana hakim olur prensibiyle bu alandaki kapasitemizi sürekli ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Nitekim bugün Deniz Kuvvetlerimizin muharip unsurlarına harekat alanında lojistik destek sağlayacak milli tersanelerimizde dizayn ve inşa edilen her biri 200'er tonluk 3 adet yakıt gemisini de hizmete alıyoruz. Bundan sonra Deniz Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarımıza bağlı yüzer unsurlar ve dost müttefik unsurların lojistik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceğiz."







