​Pişkin savunma.

Alzheimer ve kanser hastasının yüzüne para atan Ali Erata, "Bu hastanın kendisi ile ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle biz ilgileniyorduk. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur, 'Kasadan paraları getir' demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini hatırlamıyorum. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım" dedi. Emrah Ergün ise, arkadaşlarının hastayı uyutmak için böyle bir yola başvurduklarını iddia etti. Emrah Örgün ise, “Ben suçsuzum, eziyet suçunu işlemedim" şeklinde ifade verdi.

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