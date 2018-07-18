Pişmanmış!

Sanık Gökhan Güçlü, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim davranışım etik değildi. Sonradan pişman oldum ancak suç değildi" dedi. Güçlü'nün ablası B.G., "Bu şekilde bağlantı kurulacağını öngöremedim. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Hiçbir örgütle bağlantım yok. Sadece cezaevinde bulunan kardeşime moral vermek istedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.
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