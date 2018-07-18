Gündem Pişmanmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Pişmanmış!

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin karara bağlanan davada, duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle gelen Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablasının "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılaması başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Güçlü
Gökhan Güçlü

Sanık Gökhan Güçlü, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim davranışım etik değildi. Sonradan pişman oldum ancak suç değildi" dedi. Güçlü'nün ablası B.G., "Bu şekilde bağlantı kurulacağını öngöremedim. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Hiçbir örgütle bağlantım yok. Sadece cezaevinde bulunan kardeşime moral vermek istedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

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