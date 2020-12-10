Pitbull dehşeti: Kediyi parçalayarak öldürdüler

Sokakta bir kadın yanında biri pitbull cinsi 2 köpeği ile gezintiye çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada köpekler kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye bir anda saldırdı.

Köpeklerin saldırmasıyla genç kadın kediyi köpeklerin arasından almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kedi parçalanarak can verdi.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan pitbull vahşeti ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, bu sırada köpeklerin kaldırımda bulunan kedilere saldırdığı yer alıyor.

Kadının köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ancak köpeklerin kediyi yakalayarak parçaladığı, yoldan geçen bir vatandaşın ise köpeklerden birini tutarak uzaklaştırdığı yer alıyor.

FOTOĞRAF 6 Olay Çalı Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Evinden 200 metre aşağıdaki annesine çocuğuyla gitmek için çıkan Bilge Bircan Bingöl, kucağında çocuğu Evren Bingöl ile yürüdüğü esnada sokakta başı boş gezen 20 tane köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden genç kadın bu esnada kucağındaki 1 yaşındaki çocuğunu kucağından beton zemine düşürdü. Kafa üstü beton zemine düşen minik çocuk ölümden döndü. Çocuğun yüzü düşmenin etkisiyle morluklar içinde kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 20 köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Büyük şok yaşayan ve çok korkan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlattı. Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, Mahallemizde çok fazla başı boş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 köpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil. Ben ederken çocuğumu elimden kaldırıma düşürdüm. Çocuğumun yüzü çarpmanın etkisiyle morardı. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük, bir an evvel bu başı boş köpeklere çare bulunsun dedi. 20 köpek saldırısı ile ölümden döndüler: Anne ve bebeğinin korku dolu anları Bursa'da caddede kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı, çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı.



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"SOKAKTA BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven, "Kedimizin burada yavruları vardı. Normalde evde besliyorduk. Dışarıda doğurmuştu. Bir kadın köpeklerini gezintiye çıkarmış. Kedi de yavrusunu korumak için orada bekliyor sonra arbede çıkıyor. Kediyi aralarına alıp öldürüyorlar. Kedinin yerine çocuğum da olabilirdi. Onlara da zarar verebilirdi. Kediyi ağzından alamadılar. Bu köpekleri sokaklarda gezdirmesinler. Daha önce kadını köpekleri burada görmedim, kedimizi de çok seviyorduk "dedi.

Mehmet Yurtseven ise, "Evde otururken köpek sesini duydum. Gördüğümde köpekler kediyi parçalamışlar. Bir kadın iki köpeği nasıl taşır. Kadının gücü yetmedi ayırmaya. Çok üzgünüz çocuklar kediyi çok seviyordu" diye konuştu.

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