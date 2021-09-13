Pitbull küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Bir evladın nasıl yetiştiğini herkes biliyor. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı.