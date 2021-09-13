Pitbull küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Olay, Çorum’da Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T, evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İlçeye bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya gitmek için yürüyen Reyyan Bozdağ (8), bir köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull cinsi köpek tarafından ısırılması sonucu sırtında, kollarında yaralar oluşan, sol kulağında yarık oluşan çocuk, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.
Bigadiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen kızın kulağına dikiş atıldı. Baba Mehmet Bozdağ, olay sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyledi.
Köpek saldırısından, büyük kızının yanına gelip anlatmasıyla haberdar olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
Hızlıca mahalleye geldim. Damadım Reyyan'ı hastaneye götürmüş. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, ayırmışlar. İkinci kez tekrar saldırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Damadım köpeği ayırmak için tekme atmış ama hayvan yine de kızımın kulağını koparmış, bayağı bir yırtmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın.
Bir evladın nasıl yetiştiğini herkes biliyor. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı.
Reyyan Bozdağ ise tedavisine başlanmasıyla kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, Biz sokaklarda özgürce oynamak istiyoruz, pitbull köpeği görmek istemiyoruz. dedi.
Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Balıkesir'de başıboş pitbull dehşeti: 8 yaşındaki Reyyan kulağından oldu
Balıkesir'de dedesinin evine bayramlaşmaya gittiği mahallede pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Reyyan'ın kollarında ve sırtında yaralar oluştu. Küçük kızın sol kulağı yarıldı. Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.