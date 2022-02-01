Pitbull'dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı

Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Şahin, "Montumu ısırmaya çalıştı, daha sonra üzerimdeki yeleğe davranınca ikisini de üzerimden çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Etraftakiler sadece izleyip kameraya çektiler, gelip yardım etmediler" dedi.

Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir inşaatta çalışan Kazım Şahin, öğle yemeğinin ardından çay içmek için kahvehaneye gitti. Şahin, kahvehaneden çıktığı sırada sahipsiz ve sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak için üstünü daha sonra da yeleğini çıkaran Şahin'in imdadına jandarma ekipleri yetişti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti.

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OYNAT 00:28 Aksaray'da köpek saldırısına uğrayan küçük Fevvaz yaralandı Aksaray'da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırıp, başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi. BiP'te paylaş

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Beni parçalasa kimsenin umrunda olmayacaktı

O anları anlatan Kazım Şahin, "Öğle yemeğinden sonra kahvehaneye çay içmeye gittik. Kahvehaneden çıktıktan sonra saldırıya uğradım. Önce montumu ısırdı, üstümden montu çıkardım. Ardından üzerimdeki yeleğe de davranınca mecburen onu da çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Jandarma oradaydı, köpeği bağladılar o şekilde kurtuldum. Kime şikayet edebilirim ki? Köpeğe vursan ceza yersin, hayvanseverler tepki gösterir ama beni parçalasalardı kimsenin umrunda olmayacaktı. Çok ucuz kurtuldum. Etraftakiler kameraya çektiler, ama gelip yardım etmediler" diye konuştu.

Ara sıra sokaklarımıza köpekleri bırakıp terk ediyorlar

Mahalle Muhtarı Güngör Özer, “Hafta sonu belediyeyi arayamadım, bu sabah aradım gelip almışlar" dedi. Özer, " Tahminimce köpeği sokağa bırakmışlar. Ara sıra sokaklarımıza bırakıyorlar. Biz de belediyeye bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Köpek saldırısı ağır yaraladı

Ceketimi yakaladı ve bırakmadı

Saldırıya uğrayanlardan biri de mahallede yaşayan traktör şoförü Ertan Güner'di. Arkadaşlarıyla beraber gezerken, köpeğin üzerine doğru geldiğini dile getiren Güner, “Önce sevmeye başladım. Ardından üzerime atladı, ceketimi yakaladı ve bırakmadı. Ceketimi çıkartmak zorunda kaldım. Korktum ve ürktüm çünkü ısırabilirdi. Onu gören kaçmaya başladı. Boynunda tasması vardı, önünde maması vardı sahipli gibiydi" dedi.

Ya bir çocuğu yakalasaydı?

İnşaat İşçisi Hüsnü Sayan da, “Neden böyle hayvanları sokağa bırakıyorlar" diye dert yanarak, “Bu adamın başına bir şey gelseydi kim bakacaktı ona. Ya bir çocuğu yakalasaydı. Bakamıyorlar, atıyorlar. Ben görseydim o halde gebertirdim onu" diye konuştu.

OYNAT 00:20 Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den sevindiren haber: 37 gün sonra taburcu edildi Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi. Gazetecilere el sallayan Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Baba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra kontrole geleceklerini söyledi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı