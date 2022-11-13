Pitbull’unu sokağa saldı 40 bin lira ceza yedi

Konya’da sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeğin sahibine 40 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi’nde bulunan Harmancık Parkı’nda sahibi tarafından sokağa terk edilmiş Pitbull cinsi köpek, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kahverengi renkteki Pitbull’un okullar bölgesinde öğrencilerin okuldan çıktığı saatlerde görüldüğü, panik yaşattığı ihbarları üzerine bölgeye Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri sevk edildi. HAYDİ ekipleri yasaklı ırk olan Pitbull’un peşine düştü. Kovalamacanın ardından bir konteyner içerisinde kıstırılan köpek ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan Pitbull, Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

EKİP, SAHİBİNİ TESPİT ETTİ

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Yasak olmasına rağmen Pitbull’u besleyen, ardından da sokağa terk eden şahsı polis ekipleri inceledikleri kamera görüntülerinden tespit etti. Kırmızı renkli aracıyla Harmancık Parkı’na gelen M.B.’nin beraberinde getirdiği köpeği bırakıp kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen şahsın adresine doğru hareket etti. Köpeği bırakıp vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan M.B., köpeği bırakıp kaçtığını itiraf etti. M.B.’ye ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde 40 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.