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Piyanisy Blet ölüme sürüklendi

Türkiye sevdalısı olarak tanınan Fransız piyanist Stephane Blet geçtiğimiz ocak ayında Cenevre’de esrarengiz bir şekilde balkondan düşerek ölmüştü. Sanatçı, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), ‘İstinye Sohbetleri’nde arkadaşlarının da katılımıyla anıldı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Piyanisy Blet ölüme sürüklendi
​Piyanisy Blet ölüme sürüklendi.

Programa piyanistin arkadaşlarından Fransız komedyen Dieudonne M’bala, Mehmet Yıldız ve Alim Osmani katıldı. 41 yıldır Cenevre’de yaşayan Mehmet Yıldız, “Stephane, benden daha Türk sevdalısı birisiydi. Mehmetçikler için dua ederdi. Telefonunun arka kapağında Türk bayrağı ve Osmanlı Arması vardı. Blet ölüme sürüklenmiştir, benim açımdan bir cinayettir. Şu an hiçbir piyanist onun bestelerini çalmaya cesaret edemiyor” dedi.

Stephane Blet
Stephane Blet

Blet sayesinde Türkiye’yi tanıdığını söyleyen Dieudonne M’bala, “Fransız medyasının kurbanı oldu” dedi. İsviçreli gazeteci Osmani, “Son kitabım Blet ile ilgiliydi. Erdoğan’dan ve Türkiye’den bahsediyordu” dedi.

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