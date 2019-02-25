Gündem PKK askeri kışlaya maket uçakla saldırdı
ŞIRNAK

PKK Silopi'deki askeri kışlaya maket uçakla saldırdı - PKK drone saldırısı

PKK askeri kışlaya maket uçakla saldırdı

Son dönemlerde emniyet güçlerinin operasyonlarıyla ciddi yara alan ve sızma-baskın gibi faaliyetleri özellikle yerli ve milli uçar unsurlarımızın katkısıyla yok denecek kadar azalan PKK yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Daha önce drone ile askerli birlik ve valilik gibi yerlere saldıran teröristler bu kez de Silopi Ercüment Türkmen Kışlası'na 60 mm havan mermisi yüklü model uçakla saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırının meydana geldiği kışlada küçük çaplı maddi hasar oluştu.
Saldırının meydana geldiği kışlada küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede sergilediği kararlı duruş ve son dönemlerde güvenlik güçlerimizin envanterine giren yerli ve milli unsurlar, terör unsurlarının yeni saldırı şekilleri denemesini beraberinde getirdi.

Birlik saldırıları, sızma ve pusu gibi saldırıları yapamayacak duruma gelen PKK unsurları özellikle maket uçaklı saldırılara yöneldi.

Güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeden saldırıda bulunmak isteyen teröristler geçtiğimiz dönemlerde bu tür saldırıları artırdı.

Saldırının ardından kışlada meydana gelen hasar.

Drone ve maket uçak saldırıları artıyor

İlk olarak 2018 yılı 10 Kasım'ında terör örgütü, Şırnak'ta 10 Kasım törenlerini hedef alarak valilik de dahil 10 ayrı noktaya, üzerilerinde C-3 ve C-4 patlayıcıların bulunduğu model uçaklarla saldırı düzenlemişti.

Yeni yılın son gününde de PKK'lı teröristler Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerindeki bazı askeri noktalara saldırı amacıyla patlayıcı tuzaklayıp havalandırdığı 3 maket uçak güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Silopi'deki kışlaya saldırı

  • Şırnak'ta dün gece bu tarz bir saldırı düzenleyen teröristler, Silopi'deki Ercüment Türkmen Kışlası'na 600 mm havan mermisi yüklü model uçaklarla saldırı düzenledi.
  • Saldırıda herhangi bir can kaybı ya yaralanma yaşanmazken, söz konusu saldırıya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Uzmanlar, geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları açıklamalarda, işlevsel ve fiziksel imha kabiliyetli antidrone sistemlerinin bir an önce kullanılmaya başlanması gerektiğine işaret etmişti.

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