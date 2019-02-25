PKK Silopi'deki askeri kışlaya maket uçakla saldırdı - PKK drone saldırısı PKK askeri kışlaya maket uçakla saldırdı Son dönemlerde emniyet güçlerinin operasyonlarıyla ciddi yara alan ve sızma-baskın gibi faaliyetleri özellikle yerli ve milli uçar unsurlarımızın katkısıyla yok denecek kadar azalan PKK yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Daha önce drone ile askerli birlik ve valilik gibi yerlere saldıran teröristler bu kez de Silopi Ercüment Türkmen Kışlası'na 60 mm havan mermisi yüklü model uçakla saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 12:26 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 13:07 Yeni Şafak