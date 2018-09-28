Gündem PKK binlercegenci infaz etti
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PKK binlerce genci infaz etti

Örgütten kaçarak teslim olan terörist, PKK’ya katılımın ciddi oranda düştüğünü söyledi. Birçok kişinin kaçmak için fırsat kolladığını anlatan terörist, “Çok büyük infazlar yapıldı. Binlerce insanı öldürüp taşların altına gömdüler. Hiçbirinin ailesine de haber verilmedi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır’da teslim olan PKK’lı terörist, önemli itiraflarda bulundu.
Diyarbakır’da teslim olan PKK’lı terörist, önemli itiraflarda bulundu.

Diyarbakır'da PKK'dan kaçıp İl Jandarma Komutanlığına teslim olan terörist, örgütün iç yüzü ve başarılı operasyonların örgüte büyük darbe vurduğunu anlattı. PKK'ya 2011'de katıldığı ve Diyarbakır kırsalında faaliyet yürüttüğü belirlenen terörist, kötü muameleler ve kopuşlara ilişkin itiraflarda bulundu.

KATILIM AZALDI

PKK'ya katılımın azaldığına dikkat çeken terörist, örgütten kaçmak isteyen birçok kişinin bulunduğunu söyledi: “Katılım eskiye göre bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. PKK'nın amacı yok, uluslararası güçlere hamallık, kölelik yaparak varlığını sürdürüyor. PKK bu saatten sonra kimseye zarar veremez, son saniyelerini yaşıyor.”

BİNLERCE İNFAZ

Örgütün kaçmaya teşebbüs edenleri infaz ettiğini belirten terörist, şöyle konuştu: “Bu, PKK'nın doğasında var, insanları infaz etmek, tecavüz etmek, sonra da öldürmek. Öldürülen kimsenin ailesine de haber verilmedi. Binlerce insanı infaz edip taşların altına gömdüler. PKK çok büyük infazlar yaptı. Bunu artık gençlerin, ailelerin, toplumun bilmesi gerek.”

ÖLÜM, ACI VE GÖZYAŞI

Teslim olan terörist, gençlere PKK'ya güvenmemeleri çağrısında da bulundu: “Kimse ailesini, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sorun ne olursa olsun sadece devletine sığınsın, devletinden yardım istesin. Lütfen gelin, teslim olun, orada kalmayın. Orada, ölümden, gözyaşından ve acıdan başka hiçbir şey yok. Teslim olmak isteyenler hiç korkmasın.”

  • İş vaadiyle kandırılmış
  • Ailevi sorunlar yaşadığı ve boşlukta olduğu dönemde PKK’nın kendisinin bu zaafından faydalandığını söyleyen terörist, “Irak’ta iş imkanı sunacağız. Ayda 2 bin dolar para vereceğiz” vaadiyle kandırıldığını kaydetti. Irak’taki kampların bir insanın yaşayabileceği yerler olmadığını dile getiren terörist, “O kamplarda kalan kim olursa olsun pislikten dolayı sağlıklı şekilde çıkamıyor, başına gelmeyen kalmıyor” dedi.
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