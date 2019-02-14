Gündem PKK bitmez diyen HDPli Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı
VAN

HDP'li Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

'PKK bitmez' diyen HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek

Haber Merkezi AA
Nadir Yıldırım
Nadir Yıldırım

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

'PKK BİTMEZ' DİYEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETTİ

Alınan bilgiye göre, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan." sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Nadir Yıldırım'ın sosyal medyada paylaştığı o tweet.
  • Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.

HDP'li vekile terör propagandasından 1,5 yıl hapis
GÜNDEM
HDP'li vekile terör propagandasından 1,5 yıl hapis

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma
GÜNDEM
Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.