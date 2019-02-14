Son dakika haberleri... Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında ​soruşturma

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POLİTİKA

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Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
HDP'li vekil Saliha Aydeniz polisin kolunu ısırmıştı.
HDP'li vekil Saliha Aydeniz polisin kolunu ısırmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Kazım Karabekir Caddesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüş esnasında taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Van'da dün terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede'ye polis izin vermemişti.

  • Kaldırımda oturan milletvekillerinden Aydeniz, taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmış, hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu almıştı.

HDP'li vekilin kolunu ısırdığı polis 10 gün rapor aldı
GÜNDEM
HDP'li vekilin kolunu ısırdığı polis 10 gün rapor aldı
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