Gündem PKK çocuk kaçırıyor
İSTANBUL

​PKK çocuk kaçırıyor

PKK çocuk kaçırıyor

PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakta oynarken, 16 yaşındaki Sitra Ahmet ise okul çıkışında kaçırıldı. Hoger kampına götürülen kızlardan 1 aydır haber alınamıyor. Silahlı eğitim verilen örgüt kamplarında 400’e yakın çocuk var. Yüzlerce genç PKK’dan kurtulmak için Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere kaçtı. İstanbul’da polis, çocuklara PKK’ya katılmaları için baskı yapan 3 şüpheliyi yakaladı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Sitra Ahmet daha 16 yaşında. Okul çıkışı kaçırılan kızın eline silah verilip örgüt kampına götürüldü.
Sitra Ahmet daha 16 yaşında. Okul çıkışı kaçırılan kızın eline silah verilip örgüt kampına götürüldü.

Türkiye’den örgüte katılım oranları dibe vurunca, PKK Suriye’deki çocuklara kanca attı. Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde işgal altında tutuğu bölgelerde, okul önlerinden çocuk kaçırmaya ve gençleri tutuklayıp zorla silah altına almaya başladı. Örgütün kaçırdığı son çocuklar Amude’de yaşayan Sitra Ahmet ve Pervin Kamuran oldu. 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakta oynarken, 16 yaşındaki Sitra Ahmet ise okul çıkışında terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Aradan 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen 2 kızdan da daha haber alınamadı. Aileleri çocuklarının silahlı eğitim verilen “Hoger” kampına götürüldüğünü söyledi. Sitra Ahmet’in annesi, kızının yetim olduğunu ve okulun önünden PKK’ya bağlı sözde “devrimci genç yapılanması” tarafından kaçırıldığını, defalarca başvurmasına rağmen örgüttün cevap alamadığını anlattı.

Pervin Kamuran

400 ÇOCUK PKK’NIN ELİNDE

Yerel kaynaklar Haseke ve Halep’te son 2 ayda 15’ten fazla çocuğun örgüt tarafından kaçırıldığı bilgisini verdi. Örgüt kamplarında silahlı eğitim verilen çocukların sayısının 400’e yaklaştığı vurgulandı. Zorla silah altına alınanlar sadece çocuklar da değil. Geçtiğimiz hafta Şeddadi ve Marka bölgelerinde 40’tan fazla genç tutuklanarak zorla silah altına alındı. Gençlerin bazıları ev baskınlarında, bazıları ise kontrol noktalarında alıkonulup örgüt kamplarına götürüldü. Yüzlerce genç tutuklanmamak için Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki bölgelere kaçtı. Deyrizor’da da terör örgütü Aralık ayı başından bu yana onlarca genci zorla kamplara götürdü. Halk bu durumu Zhayer kasabasında büyük bir gösteri ile protesto etti. Lastik yakıp barikatlar kuran siviller, kaçırılan gençlerin bırakılmasını istedi. Ancak örgüt gösterilere mermi ile karşılık verdi. Göstericiler arasında yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

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PKK çocuk kaçırıyor

PKK çocuk kaçırıyor

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