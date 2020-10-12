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Gündem PKK diyemediler BBC Türkçe ve DW yangınların failini görmezden geldi
POLİTİKA

PKK diyemediler: BBC Türkçe ve DW yangınların failini görmezden geldi

Hatay'da PKK'li teröristlerin başlattığı orman yangınları Türkçe yayın yapan yabancı medya kuruluşlarını da sessizliğe boğdu... PKK'nin siyasi kolu HDP ile ittifak halinde olan çevrelerden alçak saldırı hakkında açıklama gelmezken, DW ve BBC gibi yayın organlarında da yangınların failinin gizlendiği görüldü. PKK'nın yangınları üstlenmesine rağmen BBC Türkçe'nin haberinde "sabotaj ihtimali" üzerinde duruldu. Yangına dair ayrıntıların verildiği haberde PKK'ya ait tek bir kelime bile edilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay'daki yangınların faili yabancı medya kuruluşlarında gizlendi.
Hatay'daki yangınların faili yabancı medya kuruluşlarında gizlendi.

Hatay ve Kahramanmaraş'ta cuma günü çıkan yangınlar büyük hasara yol açtı. Yerleşim yerlerini hedef alan yangınlar ile vatandaşlar büyük dehşet yaşadı. Büyük hasara yol açan yangını PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi. Yangınları PKK'nın üstlenmesi Türkçe yayın yapan yabancı medya kuruluşlarında yer almadı.

PKK DİYEMEDİLER

Yangınları PKK'nın üstlenmesi BBC Türkçe'de tek bir satır bile yer almadı. Yangınların hasarı ve sonradan yapılan açıklamalara yer verilen haberde yangını kimin üstlendiğine dair bilgiler gizlendi.

FAİLİ BELLİ SABOTAJ!

PKK'nın Hatay yangınlarını üstlenmesi haberde yerini almadı. Haberde yalnızca "sabotaj ihtimali" üzerinde duruldu.

Alman DW (Deutsche Welle) medya kuruluşunun haber sitesinde de yangınların failine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Alman DW'nin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu
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Alman DW'nin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu

PKK İLE İLGİLİ HABER SAYISI SIFIR

Türkiye aleyhinde yapılan kurmaca haberleriyle sık sık gündeme gelen BBC Türkçe 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında da orman yangınları ile ilgili 14 haber yapmış ancak PKK'nın yangınları üstlenmesi ile ilgili sadece 3 haber yapmıştı. Deutsche Welle haber sitesinde ise aynı tarihlerde orman yangınları ile ilgili haberlerin sayısı 11 iken PKK ile ilgili haberlerin sayısı 0 olmuştu.

4’lü medya operasyonu
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